DEM Parti'den Suriye sınırında grup toplantısı: Yürüyüş yapıldı DEM Parti bu haftaki grup toplantısını Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek için Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Sınır Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Grup toplantısından önce partinin Eş Genel Başkanlarının da katılımı ile yürüyüş yapıldı.

Toplantı öncesinde Eş Genel Başkanların katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Toplantı, Suriye'deki çatışmalar ve terör örgütlerine karşı operasyonlar nedeniyle sınır hattına yakın bir bölgeye taşındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gündem Suriye'deki gelişmeler... Suriye'de merkezi yönetimin düzenlediği operasyonlarla YGP/PKK'nın beli kırıldı. ANLAŞMA İMZALANDI Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlattığı operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Operasyonlar çerçevesinde Suriye ordusuna direniş göstermeye çalışan çok sayıda terörist yakalandı. SURİYE SINIRINDA GRUP TOPLANTISI Bu gelişmelere paralel olarak 'Terörsüz Türkiye' süreci kaldığı noktadan devam ederken, DEM Parti'nin alacağı tutum merak ediliyordu. DEM Parti'nin haftalık TBMM grup toplantısı, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için son dakika değişikliğiyle Suriye sınırındaki Nusaybin'e alındı. Grup toplantısı, şu dakikalarda sınır hattına çok yakın mesafedeki Sınır Parkı'nda yapılıyor. YÜRÜYÜŞ BAŞLADI Toplantı öncesi DEM Partili vekiller ve beraberindeki kalabalık, Demiryolu Kavşağı'nda toplandı. Kalabalık, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la birlikte Sınır Parkı'na yürüdü. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Yürüyüş öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güzergahın tamamı polis barikatlarıyla kapatıldı. Yürüyüşte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün pankartla birlikte en önde yürüdüğü görüldü.

