FETÖ'cü hakim Yaşar Akyıldız'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.

SAVUNMASI İSTENDİ

Mahkeme başkanı, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanığa söz verdi.

Akyıldız, tanık olarak dinlenen kişilerin beyanlarının somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, "Yargıtay'da çoğu üye FETÖ zamanında oy ile seçildi. O zamanki seçilenler de FETÖ'cü diye adlandırılabilir mi? HSYK üyeliği seçim döneminde aday olduğumda, oy toplama sürecimde bir ayrım yapmadım. Zaten üç dairede çalıştım. Birçok öğrenciye akademide ders verdim. Bu şekilde herkesi aradım ve oy istedim." beyanında bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Söz verilen sanık avukatı, Akyıldız'ın üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savunarak, mahkemeden müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Akyıldız, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.