Abdulkadir Uraloğlu gençlere seslendi: Hayallerinizde mütevazı olmayın, gelecek sizlersiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu burada gençlerle bir araya geldi.

ŞEHİTLERİ ANDI, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türkiye'nin şehitlerini uğurladığını söyleyen Uraloğlu, bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.

Öğrencilerden şehitler için dua etmesini isteyen Uraloğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"SİZLER, TÜM MAZLUM COĞRAFYADAKİ İNSANLARIN GELECEĞİSİNİZ"

Uraloğlu, lise öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geleceği gençlere çok güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Ne düşünürseniz bir anlamda onu yaşarsınız. Geleceği planlama noktasında asla mütevazı olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz. Onun için hayallerinizde mütevazi olmayacağız. O ışığı, o parıltıyı sizlerin gözünde görüyorum.

TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ KONUMUNA DEĞİNDİ

Öğrencilerle sohbet edip hayallerini soran Uraloğlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, dünyada her alanda söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini, bunu da çok çalışarak başardıklarını anlattı.

'DOĞAYLA İÇ İÇE, KEYİFLİ ANLAR'

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerin hayallerini ve projelerini Vakıf çatısı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gökçetepe'deki kamp programlarıyla gençleri kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bir araya getirdiklerini belirten Beşinci, gençleri dijital bağımlılıklardan uzak tutarak, doğayla iç içe keyifli anlar yaşamalarını sağladıklarını kaydetti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da katıldı.