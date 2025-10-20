Abdulkadir Uraloğlu: Hatay'da devlet yolu ve otoyol kullanımına açılmıştır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağış sebebiyle oluşan selden etkilenen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Hatay Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişinin kapatıldığını, ekiplerin çalışmaları sonucu söz konusu adı geçen yolların kullanıma açıldığını belirtti.

"DEVLET YOLU VE OTOYOL KULLANIMA AÇILMIŞTIR"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır."

"KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"