Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul ve Antalya havalimanları yolcu ve uçak trafiği rekorlarını kırdı

İstanbul ve Antalya havalimanları günlük yolcu sayısı ve uçak trafiği ile rekor kırdı...

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"İSTANBUL HAVALİMANI, AVRUPA'DA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ÇIKTI"

İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos'ta kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız, günlük 282 bin 70 yolcu ve 1698 uçuşla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

"ANTALYA HAVALİMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI"

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda aynı gün hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarının bir kez daha kırıldığına işaret ederek, "Havalimanımız bir günde 1225 uçuş ve 228 bin 427 yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı." bilgisini verdi.