Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul'daki depremden sonra ekiplerimiz sahada

AA

İstanbul 6.2'lik deprem paniği yaşadı.

Büyük sarsıntı insanları sokaklara dökerken resmi makamlardan konuya ilişkin açıklamalar art arda geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ULAŞIM HATLARINDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:

İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun.

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Bakan Uraloğlu kamuoyunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da konuya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı.