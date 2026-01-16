Özgür Özel, cuma namazının ardından vatandaşlara hayır yemeği dağıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset gündeminde yoğun tartışmalara devam ederken partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bulunan Kocatepe Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

HAYIR YEMEĞİ DAĞITTI

Burada vatandaşlarla sohbet eden Özel, aynı zamanda vatandaşlara hayır yemeği dağıttı.

Vatandaşlara verilen yemeğin sade pilav ve ayran olduğu görüldü.

O ANLAR OBJEKTİFLERE YANSIDI

Özel ve beraberindekilerden oluşan heyetin yemekleri verdiği anlarda, flaşlar patladı.

Vatandaşların yemekleri aldığı anlar, birden fazla kez fotoğraflandı.

DAHA ÖNCE SECCADE VE ZİKİRMATİK DAĞITMIŞLARDI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçim döneminde Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başlamıştı.

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel, vatandaşlara, "Merhaba komşum" afişiyle zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtmıştı.