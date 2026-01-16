Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşen MHP MYK toplantısı sona erdi

- MHP MYK, Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı ve partinin iç ve dış gündemi değerlendirildi.
- Ekonomik gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci toplantının önemli gündem maddeleri arasındaydı.
- "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programında vatandaşlardan gelen talepler de masaya yatırıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda, partinin iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alındı.
SAHADAN GELEN VERİLER ELE ALINDI
Bahçeli, partisinin A Takımı ile bir araya gelirken, toplantıda MHP’nin yürüttüğü saha çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Bu çerçevede, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" toplantılarında vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin masaya yatırıldı.
EKONOMİK GELİŞMELER GÜNDEMDE
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik gelişmeler oluşturdu.
Güncel ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı MYK’da, önümüzdeki döneme dair izlenecek politikalar da ele alındı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ
Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" hedefi de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Bu kapsamda, hazırlanan Terörsüz Türkiye raporu üzerinde istişarelerde bulunuldu, bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde değerlendirildi.