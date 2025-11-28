Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Kanal İstanbul yapılacak mı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber, Youtube kanalında yayınlanan Son Durum programının bu haftaki konuğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu...

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, birçok konuya dair önemli değerlendirmeler yaptı.

KANAL İSTANBUL'DAN DA BAHSETTİ

Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul'dan da bahsetti ve doğru zamanda yapılacağını belirterek şöyle devam etti;

"GEMİ BÜYÜKLÜKLERİNDE ARTIŞ VAR"

"Şu anda bakın her gün yaklaşık 20 gemi Boğaz'ı kullanıyor. Yılda 40 bin civarında kullanan gemi.

Gemi sayılarında çok ciddi bir artış olmamakla beraber, gemi büyüklüklerinde çok ciddi bir artış oldu.

Esasında geçen yıl çok ciddi bir şekilde arttı. Gemi boyları, gemi büyüklükleri arttıkça risk arttı.

"BURASI EN ZORLU SU YOLLARINDANDIR"

Burası en zorlu su yollarındandır. 80 derecelik açılar var, dönüşler var. En zorlu su yollarındandır. Dolasıyla Klaus kaptanlarla, tehlikeli madde taşıyanlar römorkör eşliğinde geçerler. Bizim bulunduğumuz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz de bütün boğazları yönetir.

"DOĞRU ZAMANDA YAPACAĞIZ"

Yani başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere mesela bir gemi deniz kazasında da müdahale eden ekipler bizim ekiplerimizdir. Yetkin bir kurumdur. Doğru zamanda, doğru işler yapmamız gerekir. Kanal İstanbul bunlardan biridir. Doğru zamanda biz Kanal İstanbul'u yapmış olacağız."