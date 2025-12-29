Yalova'da 3 polisin şehit olduğu operasyonla ilgili paylaşımlara soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova’daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Göster Hızlı Özet Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi, 5 kadın ve 6 çocuk tahliye edildi.

Dezenformasyon içeren paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yalova'da yüreklerimizi yakan olay... Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. 3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı. 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "DEZENFRORMASYON İÇEREN GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIMLAR" 28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır.

