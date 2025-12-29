Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı tatil ilan edildi mi? Peş peşe kar tatili...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Yılbaşı tatili ve pazartesi günkü kar tatili akabinde ertesi güne gözler çevrildi.

30 Aralık 2025 Salı günü okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündemine geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için üst üste yaptığı "yoğun kar yağışı ve buzlanma" uyarılarının ardından, bazı illerde eğitimin yarında aksama ihtimali güçlendi.

MEB'den gelecek tatil açıklaması için son dakika detayları araştırılıyor.

Peki; yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2025 MEB'in açıklaması...

YARIN (30 ARALIK SALI) OKULLAR TATİL Mİ

Bolu Valiliği, 30 Aralık Salı günü il genelinde okulların bir (1) gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Batman Valiliği de salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi.

Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.