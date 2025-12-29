Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye döneminin önemli adımlarından olan Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı, İmralı heyetindeki Pervin Buldan tarafından okunmuş öncesinde ise Ahmet Türk, metnin Kürtçesini okumuştu.

SÖZCÜ TV, KÜRTÇE KISMI YAYINLAMADI

Bu durum Sözcü TV'nin sansürü ile gündeme oturdu.

Kanalın sunucularından Serap Belovacıklı, Kürtçe çağrıyı yayına vermeyeceklerini söyledi.

SÖZCÜ'DEN AYRILDI

Bu olayla gündeme gelen Serap Belovacıklı, Sözcü TV ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını duyurdu.

Açıklama yapan Belovacıklı, şöyle dedi;

"İÇİM ACIYARAK AYRILDIM"

"BİR HABER DE BENDEN

Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım.

"GİDECEK YOLUMUZ KALMAMIŞ"

Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik… :) Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış.

"İZLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın…