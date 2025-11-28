Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ödeme sorununu değerlendirdi

ABDULKADİR URALOĞLU'NUN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Son Durum programının bu haftaki konuğu oldu.

Bakan Uraloğlu, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Birçok konuya dair önemli değerlendirmeler yapan Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ödeme sorununu da değindi.

GETİRİLEN DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son dönemde ödeme sorunları yaşandığına dair çıkan haberlere değinen Bakan Uraloğlu, bu konuda getirilen düzenlemeleri tek tek paylaştı.

"SİZ GEÇTİKTEN 15 GÜN İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR ZAM, FAİZ VESAİRE HİÇBİR ŞEY YOK"

Abdulkadir Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:

Siz bakiyenizde hesap olup olmadığına veya HGS abonesi olmadığınızı düşünelim. Çok rahatlıkla şunu yapma imkanına sahipsiniz; Bizim ordaki ya da firmaların gişe memurunun da sizi yönlendirmesi görevidir.



Arkadaş size 2 şey önerebilir. Bir; "Bakiyeniz yok" ya da "Siz HGS abonesi değilsiniz. Lütfen peşin ödeyiniz." Ya da "Buyrun geçin, açıyorum bariyeri, 15 gün içerisinde bakiye yükleyin veya abone olun" bu kadar.



Siz geçtikten 15 gün içerisinde herhangi bir zam, herhangi bir gecikme zammı, faiz vesaire hiçbir şey yok. 15 gün içerisinde bu işlemi yapmıyorsanız ondan sonra 45 güne kadar belli bir barem var. Sonrasında icraya kadar giden bir barem var.

"TELEFON NUMARALARINDAN VEYA MAİL ADRESLERİNDEN ONLARI DA BİLGİLENDİRİYORUZ"

O süreçte biz de onları bize bildirdikleri GSM operastörleri üzerinden veya mail adreslerinden onları da bilgilendiriyoruz.



Mesela zaman zaman şu geliyor bize, dediğiniz gibi "Arkadaş bana hiçbir uyarı gelmedi." Biz hemen dönüyoruz. Biz de her türlü kayıt var. Bak sana şu tarihte bir uyarı gelmiş. "Ee ben onlara bakmadım, okumadım." Ona yapacak bir şey yok.

"O KONUDA BİR HASSASİYETİMİZ VAR"