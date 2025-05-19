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Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ulaşım altyapısında son yıllarda attığı dev adımlarla dikkat çekiyor.

Özellikle İstanbul'da şehir içi ulaşımı rahatlatan projelerden biri olan Marmaray, bugün ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu....

MARMARAY'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürpriz bir şekilde Marmaray’a bindi.

Yolcular, aynı vagonda Bakan Uraloğlu’nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kısa yolculuk sırasında Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla samimi şekilde sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"BAKANLA AYNI VAGONA DENK GELME OLASILIĞI KAÇTIR"

Bakan Uraloğlu daha sonra bu eğlenceli ve bol sohbetli anları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyla aynı vagona denk gelme olasılığı kaçtır?

Mekan: Marmaray

Durum: Bu kısa yolculuğa ne çok şey sığdı.

Duygular: Birlik, gülümseme, dua.

Fotoğraflar çekildi, sohbetler edildi.

Herkese iyi haftalar."