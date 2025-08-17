Abdulkadir Uraloğlu NeXT'ten duyurdu: Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru

Türkiye, temiz, güvenli ve özgür bir dijital ortam sunan yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'i konuşuyor...

Yapay zeka destekli özellikleri ve yanlış bilgiden arındırılmış yapısıyla dikkat çeken platform, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

1 MİLYON KULLANICIYA YAKLAŞTI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest, yerli ve milli sosyal medya platformu olarak kullanıma sunulmasının ardından, her geçen gün kullanıcı sayısında artış yaşanıyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirtmişti.

ABDULKADİR URALOĞLU YENİ REKORU NEXT'TEN DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NeXT Sosyal'den Antalya Havalimanı'na ait yeni rekoru "Rekorlarımız Sadece NeXT’te" ifadesi ile paylaştı.

TÜM ZAMANLARIN YOLCU REKORU KIRILDI

Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos 2025’te tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını duyurdu.

BİR GÜNDE AĞIRLANAN YOLCU SAYISI AÇIKLANDI

Paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

Sadece bir günde 230.002 yolcu ağırladık.



Turizmin başkenti Antalya’mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor…

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anlık paylaştığımız NEXT Sosyal hesabımızı takip etmek için bu linke tıklayabilirsiniz.