Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Suriye'de işgal ettiği bölgeleri terk etmeyen PKK'nın uzantısı SDG, Suriye ordusunun karşısında direnemeyerek geri çekilmeye başladı.

SDG, Türkiye sınırındaki Kamışlı ve Haseke illerine kadar çekilirken Türkiye'deki PKK sempatizanları boş durmadı.

DEM Parti'nin Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde grup toplantısını düzenlemesi, gergin ortamı daha da gerdi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERDEN İNDİRİLDİ

Toplantıya katılan kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirip Türk askerlerine saldırdı.

Yaşanan bu alçak saldırılara tepkiler çığ gibi büyüdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Söz konusu açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"ÇATIŞMALAR BAHANE EDİLEREK YAPILAN EYLEMLER"

"Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum." diyen Yılmaz Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.



Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.