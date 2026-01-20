Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesi ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

14 Ocak akşamı Güngören'de işlendi 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.

İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.

Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.

Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın annesi ile telefonda görüştü

Aileye sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak "Canım kardeşim Atlas'ın ölümü beni kalpten yaraladı. Daha önce Minguzzi'ye olduğu gibi böyle bir katliamı yaptılar" dedi.

"BU İŞİN PEŞİNDE OLMA KARARLILIĞIMZDA OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM"

Soruşturma sürecini yakından ettiklerini belirten Erdoğan, "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım.

Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul’a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

"YANIMIZDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Acılı anne ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Konuşmamızı dinledim. Çok mutlu oldum. Sizden bunları duymak, bir anne olarak beni gerçekten çok mutlu etti.

Yanımızda olduğunuz için size teşekkür ediyorum; desteğinize ve yardımınıza çok ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.