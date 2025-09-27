Abdulkadir Uraloğlu: Son 23 yılda Amasya'nın altyapısına 52 milyar liralık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da 'Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Badal Tüneli ile yapılan kazanımı aktaran Bakan Uraloğlu, zamandan 102 milyon TL ve akaryakıttan 11 milyon TL olmak üzere yıllık 113 milyon TL tasarruf sağlandığını belirtti.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMAYANLAR PROJEYİ KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYOR"

Uraloğlu, tünelin kıymetini en iyi kamyon, tır, otobüs ve uzun yol şoförlerinin anlayacağını söylediği konuşmasında şu sözleri kullandı:

Elbette bu yatırımları eleştirenler var. Bu hizmetleri inatla görmek istemeyen. Maalesef bazı çevrelerin Amasyamızda da hayata geçirdiğimiz önemli projelerden birisi olan Badal Tüneli ile ilgili ortaya attığı asılsız iddialar var maalesef, buna değinmeden de geçemiyorum müsaadenizle. Badal Tüneli'nin sadece 21 saniye zaman kazandırdığı iddiasıyla bu değerli proje küçümsenmeye çalışılıyor.



Taş üstüne taş koymayanlar bizleri boş iş yapmakla suçluyorlar. Karalamak bu kadar da kolay olmamalı elbette ama Badal Tüneli'nin kıymetini, o yolu yaz kış, gece gündüz kullananlar, bölgedeki sakinlerimiz, kamyon ve tır sürücülerimiz, otobüs sürücülerimiz, uzun yol şoförlerimiz çok iyi bilirler.

"TEHLİKELİ YAPIYI KALDIRDIK VE GÜVENLİ BİR TRAFİK SAĞLAMIŞ OLDUK"

"Oradaki heyelan riskini ve altından akan dere yatağı, su yatağından da mutlaka bihaberdirler gerçekten. Badal ismi, basamak demekmiş, merdiven demekmiş. Yani oradaki o yapıyı ortadan kaldırdık ve güvenli bir trafik sağlamış olduk. Ve Badal Tüneli, sürücülerin korkulu rüyası olan kaza kara noktası olarak bilinen bir geçidi biz baypas etmiş olduk. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanmanın yol açtığı kazaları, düşen taşların oluşturduğu tehlikeleri bu vesile ile ortadan kaldırmış olduk.

Ayrıca Amasya'ya ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmesinin yanında, doğu batı yönünde, İran sınırından Bulgaristan'a kadar uzanan, Anadolu'yu kateden kuzey güzergahında bulunması bakımından da ülkemizin bölgeler ve uluslararası taşımacılık hizmetlerine de önemli bir katkı sağlamıştır."

"YILLIK 113 MİLYON TL'LİK TASARRUF ELDE EDİYORUZ"

Sadece bir yol kısaltması ve tasarruf gibi düşünürseniz çok eksik düşünmüş oluruz. Badal Tüneli ile ayrıca zamandan 102 milyon lira, akaryakıttan da yaklaşık 11 milyon lira olmak üzere yıllık 113 milyon liralık bir tasarruf elde ediyoruz.



626 ton da karbon emisyonunun salınmasını azaltmış oluyoruz. Yani esasında o tünel sadece birkaç yılda yaptığımız yatırımın ekonomimize geri dönüşünü sağlamış oldu. Bu gerçekleri de buradan tekrar hatırlatmış ve anlamak istemeyenlere yeniden izah etmiş olma ihtiyacı hissettim.

"SON 23 YILDA 52 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

"Değerli Amasyalı kardeşlerim, değerli Tokatlı kardeşlerim. Elbette dağları delen Ferhat, Amasya'nın bağrından çıktı diye Amasya'da sadece tünel de inşa etmiyoruz. Son 23 yılda Amasya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 52 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 271 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu ise 301 kilometreye çıkardık.

Hiç tünel yokmuş. Bugün 6 adet toplam 7,8 kilometre uzunluğunda Amasya'da tünelimiz var. Amasya-Çevreyolu, Amasya-Turhal yolu, Amasya-Samsun yolu, Amasya-Ankara yolu ve Merzifon Havalimanı gibi. Onun yolu da dahil olmak üzere bir çok hizmeti bitirdik ve sizlerin hizmetine sunduk."

"6 AYRI KARAYOLU PROJESİNDE DE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Şu anda da Çorum-Mecitözü-Amasya, Ladik-Taşova-Amasya-Göynücek yolları ve Amasya-Turhal arası ikmal işi, bazı eksik projeler gibi 6 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların tutarı da yaklaşık 25 milyar lira veya ve 15 milyar lira civarında hatırlıyorum.



Onları da inşallah peyderpey bitirmiş olacağız. Buradaki programımız bittikten sonra da Mecitözü yolunda inşallah yerinde geldiğimiz son durumu arkadaşlarımızla beraber görmüş olacağız, inceleyeceğiz.

"292 KM'LİK HIZLI TREN HATTININ 1. ETABININ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK"

"Amasya'da sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmadık. Amasya'nın ulaşım ağını geliştirmeye devam ediyoruz. Amasya'nın 81 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ederek tekrar kullanıma sunduk. Geçtiğimiz aylarda da Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon'a geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun hızlı tren hattının 1'inci etabı olan 120 kilometrelik Delice-Çorum arasının yapım çalışmalarını başlatmıştık. Bu projenin ikinci etabı olan Çorum-Merzifon kesiminin yine üçüncü etabı olan Merzifon-Samsun kesiminin de inşallah yatırım programına alınması çalışmalarını başlattık. Ondan sonra da onun yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."