Abdulkadir Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine yarın çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, 2025-2026 SEZONUNDA 60 SEFER YAPACAK"

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak."

"YOLCULUK DURUŞLAR DAHİL YAKLAŞIK 33 SAAT SÜRECEK"

Turistik Doğu Ekspresi'nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak.



Bin 360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.

Uraloğlu ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini söyledi.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2019'DAN BU YANA 81 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI

Turistik Doğu Ekspresi'nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere her kesimden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Uraloğlu, "Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir" dedi.

BİLETLER 2 AYRI ŞEKİLDE SATIŞA SUNULUYOR

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor.

Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

BİLET FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergahında bilet fiyatları 14 Ocak'a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak'tan itibaren Ankara'dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.