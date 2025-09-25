Abdulkadir Uraloğlu: Türk deniz ticaret filosu ilk 10'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'nda konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında "Türk denizciliğinin başarısını paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle Türk deniz ticareti filosunun ilk 10'da yer aldığını duyurdu.

"DENİZCİLİK DÜNYA EKONOMİSİNİN CAN DAMARIDIR"

Türkiye'ye sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşadığını aktaran Uraloğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği tema sadece denizcilik için değil tüm dünya için önemli bir hususu özetliyor. Okyanusumuz, yükümlülüğümüz, fırsatımız.



Denizler bizim sorumluluğumuzdur ama aynı zamanda büyük fırsatımızdır da. Denizcilik bir kültür olmasının yanı sıra küresel ticaretin bir omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır.

"BOĞAZLARIMIZ TÜM DÜNYA İÇİN STRATEJİK BİR GEÇİŞ KORİDORUDUR"

İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret bakımından anahtar, stratejik bir konumdadır.



Boğazlarımız sadece ülkemiz için değil Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir su yolu ve geçiş koridorudur. Böyle bir coğrafyada denizcilik elbette gelişmiş ve ilerlemiştir.

"KÜRESEL DENİZ YOLU YÜK TRAFİĞİ 12,6 MİLYAR TONA ULAŞMIŞTIR"

2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'i deniz yolları ile gerçekleşmiş, küresel deniz yolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımaları dünya ortalamalarına yakın, yüzde 86 seviyesinde deniz yolu ile yapılmaktadır.

"8 AYDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI 366,7 MİLYON TONA YÜKSELDİ"

2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 artmış durumda. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaşmıştır. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaşmıştır.

"DÜNYA LİSTESİNE GİREN LİMAN SAYIMIZ 5'E YÜKSELDİ"

Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin tona ulaştı. Bu artışlar önemli bir başarıyı da beraberinde getirdi. Dünyanın en çok yük elleçleyen 100 limanı arasında olan Ambarlı Limanı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarının yanına bu yıl listeye ilk kez giren Aliağa Limanı'na ekledik. Bu listede 5 limana sahip ülkemiz gücünü küresel arenada da tescil ettirmiş oldu.

"TÜRK DENİZ TİCARET FİLOMUZ İLK 10'A GİRDİ"