Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye-İran arasındaki hava yolu ulaşımı kısmi olarak açıldı

İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından bölgedeki hava trafiği ciddi şekilde aksadı.

Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran hava sahaları, 16 Haziran’a kadar sivil uçuşlara kapatıldı.

Türkiye’nin de etkilendiği bu süreçte, hava yolu şirketleri güzergahlarını iptal ederken birçok ülke hava sahasını kapatmıştı.

MEŞHED SEFERLERİ BUGÜN BAŞLAYACAK

Krizin etkileri sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki hava sahası kısıtlamalarına ve Türkiye-İran arasındaki hava yolu ulaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, İran’ın doğusundaki Meşhed Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını ve Meşhed-İstanbul hattında İranlı taşıyıcılar tarafından seferlerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

"TÜRKİE- İRAN ARASINDAKİ HAVA YOLU ULAŞIMI KISMİ OLARAK AÇILMIŞ OLACAK"

Bakan Uraloğlu'nun resmi X hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, şu ifadeler ye aldı:

"Kapanan hava sahalarıyla ilgili olarak 27 Haziran Cuma günü itibariyle; İran’ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır. Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran arasındaki hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır.

TAHRAN VE TEBRİZ'DEKİ MEVCUT KISITLAMA 2 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

İran’ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası ise kapalı olacak ve mevcut kısıtlama, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecektir. İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran’da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımızı devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine."