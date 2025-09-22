Abdulkadir Uraloğlu: Ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder yollarımızı hizmete açtık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile ulaşıma açılan Ayder Yaylası'na kara yolu ile giden Bakan Uraloğlu, yağıştan zarar gören bölgelerde incelemede bulundu.

Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Eylül Cuma gününden itibaren başlayan yağmur ve onun oluşturduğu sel hasarlarından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de belli bölgelerin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

KAPANAN YOL YENİNDEN ULAŞIMA AÇILDI

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Uraloğlu, vatandaşları sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Uraloğlu, ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder yollarının yeniden hizmete girdiğini duyurdu.

"ACİL YARDIM ÖDENEĞİ AKTARILDI"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Uraloğlu şunları kaydetti: