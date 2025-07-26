Abdulkadir Uraloğlu Uludağ'da yürüyüş yaptı: Bursa programımıza spor arası verdik Bir dizi açılış ve inceleme için Bursa'ya gelen Bakan Uraloğlu, geceyi Uludağ'da geçirdi. Sabah erken saatlerde Uludağ'da ormanda yürüyüşe çıkan Uraloğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.