Abdulkadir Uraloğlu Uludağ'da yürüyüş yaptı: Bursa programımıza spor arası verdik

Spor kıyafetleriyle kameralara yansıyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürüyüş anlarını sosyal medya hesabından video ile paylaştı.
Görüntülerde Uludağ'ın temiz havası ve kuş sesleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüş dikkat çekti.
"ÇAM AĞAÇLARI EŞLİĞİNDE SABAH YÜRÜYÜŞÜMÜZ"
Uraloğlu paylaştığı videoda "Bugün önemli anlara katılım sağlayacağız, Bursa'da karayolu açılışımız var. Hızlı tren projelerini de yakından takip edeceğiz" derken, yayınladığı videoda, "Bursa programımıza spor arası verdik. Çam ağaçları eşliğinde sabah yürüyüşümüz" notunu düştü.
DOĞANCI TÜNELİ'NİN AÇILIŞINA KATILMASI BEKLENİYOR
Bakanın konaklaması, BTSO iştirakleriyle hizmete açılan Swissotel'de gerçekleşti.
Uraloğlu'nun Bursa programı çerçevesinde Doğancı Tüneli'nin açılışına katılması bekleniyor.
YOĞUN TEMASLAR ÖNCESİ, YÜRÜYÜŞ MOLASI
Bakan Uraloğlu daha sonra Şehir Hastanesi metro inşaatında inceleme yapıp AK Parti Akademi'de konuşacak.
Uludağ'ın serin havasında gerçekleştirilen yürüyüş, yoğun temaslar öncesinde kısa bir nefes alma fırsatı sundu.