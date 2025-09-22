Abdulkadir Uraloğlu ve Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin'deki yol çalışmalarını inceledi

Rize'de selin etkisiyle çökme yaşanması sonucu ulaşıma kapanan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na alternatif güzergahlar üzerinden ulaşım sağlanması için İl Özel İdare ekipleri, karla kaplı bölgede iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Samistal Yaylası civarına ulaşan ekipler, Cat, Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Kavron hattını kullanarak Ayder'e ulaşmayı hedefliyor.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalarda; kanal kazıcı, yükleyici, greyder ve 4x4 araçlar görev alıyor.

Ekiplerin karla kaplı arazide sürdürdükleri aralıksız çalışmalar araç kameralarına yansıdı. Çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse ekiplerin gece yarısı sıralarında Ayder'e ulaşması bekleniyor.

BAKANLAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kentte etkili olan sağanağın ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bölgeyi ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak, önceki gün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yoluna giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlar Uraloğlu ile Bak, bölgedeki ekiplerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Öte yandan, çalışmaların sürdürüldüğü güzergah drone ile havadan görüntülendi.