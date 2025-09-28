Abdulkadir Uraloğlu: Venice Simplon Orient Ekspres bu yıl 2'nci kez Türkiye'ye gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini aktardı.

"TREN 1 EKİM'DE TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPACAK"

Trenin ilk seferinde 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlatan Uraloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak.

"SEYAHAT TUTKUNLARI TARAFINDAN İLGİYLE KARŞILANIYOR"