Yılmaz Tunç: 'Türkiye genelinde tüm adli emanetlerde denetim başlattık'

Adli emanet soygunu skandalları kamuoyunda gündem oldu.

Bu milyonlarca liralık soygunlara ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Vurgunun 1 numaralı ismi ise İngiltere'de firari...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'ndan ise 12 adet silah çalınmasına ilişkin soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, değerlendirmelerde bulundu.

TÜM ADLİ EMANETLERDE DENETİM BAŞLADI

Bakan Tunç, tüm Türkiye kapsamında bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattıklarını söyledi.

Tunç, "Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detayları ile inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ VURGUN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, şüpheli K.D'nin "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

ADALAR'DAKİ SİLAHLAR ÇALINDI

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde, 12 adet silahın kayıp olduğu belirlenmişti. Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıkmıştı.