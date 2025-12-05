Lütfi Kırdar Sergi Sarayı'ndaki heykelle ilgili soruşturma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Şişli'de bulunan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Fuarı'nda bir sanatçının sergilenen heykel formundaki eserleri, tartışmalara yol açmıştı.

Fuarda gerçekleştirilen 'sanat' etkinliği kapsamında skandal bir heykele imza atıldı.

'ESERLERİ' TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce 'Cumhuriyet Muhafızları' adlı heykelciğiyle sosyal medyada yoğun tepki çeken M.K.'nin daha sonra satışa sunduğu ürün piyasadan kaldırılmıştı.

Haftalar sonra yeniden gündeme düşen M.K., bu kez sarık giyen vatandaşları hedef gösteren bir heykel ile gündeme geldi.

M.K.'nin sosyal medya hesabı üzerinden göğüs kabartarak paylaştığı fotoğrafa tepki gösteren kullanıcılar, heykelin kaldırılmasını talep etti.

"SERGİLENEN HEYKELLE İLGİLİ OLARAK SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Söz konusu fuarda sergilenen eserlerle ilgili yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;



Bir kongre ve sergi sarayında sergilenen heykelle ilgili olarak, TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

"HEYKELİ YAPTIĞI VE SERGİLEDİĞİ BELİRLENEN 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"