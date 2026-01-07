Abdulkadir Uraloğlu verileri paylaştı: 12 aylık dönemde toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Türk hava sahası' paylaşımı...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

TOPLAM 2 MİLYON 507 BİN 399 UÇAK TRAFİĞİ

Uraloğlu, uçak trafiğinin 2024 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış meydana geldiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca yolcu sayısının iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Uraloğlu, genel anlamda 12 aylık dönemde ise üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaşıldığını vurguladı.

"UÇAK TRAFİĞİ 2024 YILINA GÖRE YÜZDE 9,3 ARTIŞ GÖSTERDİ"

2024 yılı uçak trafiği verileri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımında önemli bir noktaya geldiğini belirterek, şöyle dedi:

Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcu trafiğine hizmet verildi. Böylece direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralık ayında iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 tona ulaştı. 12 aylık dönemde üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği 2024 yılına göre yüzde 9,3 artış gösterdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Bir yılda iç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece havayolu ile seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

2024 YILI İLE KIYASLANDIĞINDA YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 5 ARTIŞ

İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 301 bin 155, dış hatlarda 5 milyon 631 bin 303 olmak üzere toplamda 6 milyon 932 bin 458 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 11 artış gösterdi. İç hatlarda 17 milyon 730 bin 321, dış hatlarda 66 milyon 727 bin 100 olmak üzere toplamda 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCU TRAFİĞİ VERİLERİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: