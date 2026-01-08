Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bakan Fidan Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM İYİLEŞTİRİLMELİ"

Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "İsrail, sivil halkı hedef almayı sürdürüyor" dedi.

"GAZZE'NİN BÜÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALIDIR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son derece tehlikeli bir oyun oynadığını dile getiren Fidan, "Bölgedeki tüm imar faaliyetleri Gazzeliler için olmalıdır. Gazze'nin bütünlüğü korunmalıdır." dedi.

"İsrail'in Somaliland'i tanıması hukuk dışı" sözlerini kullanan Fidan, "Bu karar bölgemize fitne sokmayı amaçlayan bir girişimdir" dedi.

"TEMENNİMİZ, SURİYE'YE İSTİKRAR GETİRECEK BİR MUTABAKATTIR"

Suriye'deki saldırılar hakkında önemli açıklamalar yapan Fidan, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişelerin haklı çıktığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

Türkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır.

"SDG ARTIK TERÖRE VEDA ETMELİ"

Fidan, SDG'nin teröre artık veda etmesi gerektiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

Gelinen noktada, SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye'nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.



Bu uzlaşmaz tavır, Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.



SDG'nin teröre artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.

"TÜRKİYE, BARIŞIN VE İSTİKRARIN GARANTİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin yapıcı bir politika izlemeye devam edeceğini duyuran Fidan, şunları söyledi:

Değerli arkadaşlar, bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır ve Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir.



Bu hedef doğrultusunda sorumlu, ilkeli ve yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz. Diyalogdan, diplomasiden ve adaletten yana tutumuzu sürdüreceğiz.

"SDG'NİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI LAZIM"

Ulusal güvenliğimiz açısından Suriye'deki olayların seyri bizim için fevkalede önemlidir. Yakından takip ediyoruz. Gerekli bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla da bir koordinasyon ve irtibat halindeyiz.



Suriye'de zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil.

"SDG PARALEL YAPIDAN KENDİNİ ÇIKARMALIDIR"