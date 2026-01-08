Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eş, Wan Azizah İsmail'i kabul etti.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 14:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
  • Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapıldı.
  • Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enver'in eşi de kabulde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.

