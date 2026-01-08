Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
- Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapıldı.
- Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Enver'in eşi de kabulde hazır bulundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir görüşme gerçekleştirdi.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.