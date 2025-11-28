Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ankara-İstanbul arasına yeni otoyol müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de yapılan yeni yollar, ulaşımı her anlamda kolaylaştırıyor.

Kısalan süreler sayesinde bir şehirden diğerine gitmek, çile haline gelmekten çıkıyor.

Ensonhaber Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Son Durum programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir otoyol projesi müjdesi daha verdi.

"YENİ BİR OTOYOL DAHA PLANLIYORUZ"

Ensonhaber genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, birçok konuya dair önemli değerlendirmeler yaptı. Bakan Uraloğlu'nun verdiği yeni otoyol projesinin detayları ise şöyle;

Ankara-Beypazarı-Nallıhan oradan Akyazı'ya çıkacak Kuzey Marmara Otoyolu ile birleşecek yeni bir otoyolu daha planlıyoruz. Yeni bir otoyol daha yapacağız.



Bolu Dağı, 50 binlere geldi. 80 bin artık orada hizmet seviyesinin düştüğü zamandır. Bunun da bir 10 yıllık periyotta olacağını görüyoruz biz.



Orada da yeni kara yoluna ihtiyaç olacak. Kara yollarının en büyük özelliği noktadan noktaya, kapıdan kapıya...

"BEYPAZARI'NDAN ANKARA'YA BAĞLAYACAĞIMIZ BİR PROJE"