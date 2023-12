Abdulkadir Uraloğlu’ndan DEM Parti'ye tepki: Türkiye’nin hiçbir yerinde huzur yüzü göremeyecekler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına sert tepkiyle yanıt verdi. Uraloğlu, "Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler rahat ve huzur yüzü görmeyecek" ifadelerini kullandı.

Milyonlar tek yürek olup 12 kahraman şehidin yasını tutuyor.

Yaşanan büyük acı tazeliğini korurken, muhalif cepheden ise nabızları yükselten açıklamalar geliyor.

Bunlardan biri de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti.

"Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"

Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine tepkiler çoğalırken, bir yanıt da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

"Dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek.

"Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız"

Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Türkiye bölünmez bir bütündür..."

Öte yandan Uraloğlu, "Trabzon'dan Tekirdağ'a, Hakkari'den Edirne'ye Türkiye bölünmez bir bütündür." yazılı fotoğrafı da paylaşımına ekledi.