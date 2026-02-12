Abdulkadir Uraloğlu'ndan Filistin'e destek mesajı: Her türlü desteği vermeliyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı Kapanış Oturumu’nda konuştu.

Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı konferans kapsamında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda ortaya konulan çalışmaların ve bakanlar düzeyinde yürütülen müzakerelerin, konferansın çıktılarının niteliğini önemli ölçüde güçlendirdiğine inandığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, “Bugün kabul edilen kararların, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ulaştırma alanında işbirliğini daha somut, daha planlı ve daha sürdürülebilir bir zemine taşıyacağına olan inancımı pekiştirmiş durumdayım.” dedi.

HEDEF KESİNTİSİZ VE GÜVENİLİR AĞLAR OLUŞTURMAK

Uraloğlu, toplantı süresince söz alan bakanların ve katılımcıların ülkelerindeki ulaştırma modlarında öncelik verdiği projeleri paylaşırken, aynı zamanda bu projelerin bölgesel ve kıtasal bağlantısallığına olan katkılarını da ortaya koyduklarını ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Konuşmalarınızda da vurguladığınız üzere, demiryollarından limanlara, karayollarından çok modlu koridorlara uzanan yatırımların ortak hedefi kesintisiz ve güvenilir ağlar oluşturmaktır. Aynı zamanda bu hedefe ulaşmak yolunda İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altındaki kuruluşların önemi özellikle sizler tarafından da dile getirilmiştir. Ayrıca kıymetli katılımcılarımızın konuşmalarında, Türkiye'nin küresel ulaştırma sisteminde kara ulaştırmacılığına verdiği önemin somut bir göstergesi olan ve ilk toplantımızda kararlaştırdığımız Kara Ulaştırma Merkezi'ne ev sahipliğimiz hususunda ifade ettikleri destekler için şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemiz, kara ulaştırması alanındaki kurumsal boşlukların giderilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde her platformda öncü bir rol üstlenmeye gayret göstermektedir. Bu süreçte sizlerle yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hareket etme arzumuzu bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum.

Bakan Uraloğlu, bu çerçevede ulaştırma bağlantısallığının güçlendirilmesi, ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve dijital çözümlerin yaygınlaştırılması yönündeki ortak iradenin konferansın en önemli kazanımları arasında yer aldığını vurguladı.

Uraloğlu, “Bu kararların yalnızca metinlerde kalmaması, sahada uygulanabilir projelere, somut işbirliklerine ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi için dönem başkanlığımızca tüm desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla, üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, “Bu çerçevede, karşılıklı anlayış ve istişare temelinde yürütülecek teknik çalışmaların, uzman düzeyindeki temasların ve ortak projelerin desteklenmesini; ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin derinleşmesi açısından büyük önem taşıyan unsurlar olarak görüyorum.” diye konuştu.

FİLİSTİN VURGUSU

Konuşmasında, konferansta ortaya koyulan yaklaşımın ulaştırma koridorlarını yalnızca ticari hatlar olarak değil; ülkeler arasında güven, dayanışma ve ortak refahı güçlendiren stratejik bağlar olarak ele alan bir anlayışı yansıttığını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: