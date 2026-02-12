Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vucic ile Balkanlar'daki istikrarı görüştük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde Belgrad'da, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerimizde gerekse bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı.

"BALKANLAR'DAKİ İSTİKRARI GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile bugün bu gelişmelerin ilişkilere yansımalarını değerlendirdiklerini ve ileriye yönelik atacağımız adımları istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "Bilhassa Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceğimizi ele aldık." dedi.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

"Sırbistan ile ilişkilerimiz her geçen yıl gelişiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 milyar dolar olan ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu ve bu hedefe adım adım yaklaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam bin 500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı ise 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüzü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun, altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülmektedir.

SIRBİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ya da Haziran ayında Sırbistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.