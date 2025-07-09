Abdulkadir Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Erişim engeli yok

Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI'ın chatbotu Grok, tepki çeken yanıtlar vermeye başladı.

Bu yanıtlar arasında da bazıları Türkiye’de de tepkilere yol açtı.

Özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

BAKAN URALOĞLU'DAN DEĞERLENDİRME

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, X ile görüşüleceğini ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletileceğini belirtti.