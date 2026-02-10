Abdullah Özdemir AK Parti'nin son seçim anketini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Olası bir erken genel seçimle birlikte 2029 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için siyasi partiler, şimdiden hazırlıklarına başladı.

Kamuoyu araştırma şirketleriyle birlikte siyasi partiler sokağın nabzını tutarken AK Parti kanadından, son seçim anketinin sonuçları geldi.

Geçtiğimiz gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'da Bir Olmak" programında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilk kez İstanbul özelinde anket sonuçlarını paylaştı.

İBB OY ORANI 41,7'YE YÜKSELDİ

AK Parti'nin İstanbul'da oy oranının arttığını belirten Özdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İBB anketimizde seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız.



2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz.



İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız

GENELDE YÜZDE 36,2

AK Parti'nin genel oy oranını da paylaşan Özdemir, şu açıklamayı yaptı;