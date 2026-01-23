Abdullah Özdemir, CHP'nin İstanbul'daki kötü karnesini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sunduğu 'Son Durum' programına konuk oldu.

Abdullah Özdemir, programda Çağlar Cilara'nın yönelttiği gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özdemir, Cilara'nın "CHP bugüne dek ne yaptı?" sorusuna, "Ne yaptıklarını 4 bin sayfalık iddianamede okuyoruz." yanıtını verdi.

"7 MİLYAR DOLARLIK PROJE YAPIYORUZ DEDİLER, ORTADA BİR ŞEY YOK"

Özdemir yanıtında seçim döneminde 'Megabüs, HızRay yapacağız, yapıyoruz' diyen muhalefet tarafının ortaya bir şey çıkarmadığını belirterek şunları söyledi:

Vatandaşımızı oyalama çalışmaları devam ediyor. Önce bir Megabüs dediler. Seçimden sonra 'Megabüs nerede?' demeye başlayınca 'HızRay'a çevireceğiz biz onu, Megabüs yapmayacağız.



İstanbul'un doğusu ile batısını yapacağız' dediler. 7 milyar dolar gibi uçuk rakamlara varan bir projeyi 'hayata geçiriyoruz, başlatıyoruz, yapıyoruz' dediler; ortada hiçbir şey yok.

"İBB, İCRAAT OLARAK 4 BİN SAYFALIK BİR İDDİANNAME YAPTI"

Cilara, "Peki bu süreçte ne yaptılar?" sorusunu yönelttiği Özdemir'den "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 4 bin sayfalık bir iddianame yaptı, icraat olarak." cevabını aldı.

"İDDİANAMEYE BAKINCA '6 SENEYE NASIL SIĞDIRMIŞLAR' DEDİM"

Cilara, "Yani İBB'in 2019'dan bu yana yaptığı icraatları biz 4 bin sayfalık bir iddianamede mi okuyoruz?" sorusunu yinelerken, Özdemir şu sözlerle yanıt verdi:

3 yıla yakın belediye başkanlığı yaptım. Geriye dönük baktığımızda ‘neler yapmışız, 33 aya bunları nasıl sığdırmışız’ dediğimiz oldu bizim kendi kendimize. Gerçekten görev yaptığımız ilçede; Bağcılar’da, sosyal tesislerden tutun, yeni bilgi evlerine yüzlerce eseri kazandırmıştık.



Şimdi iddianameye bakıca da; ana hatlarıyla başlıklara baktık, ‘6 seneye nasıl sığdırmışlar bunu’ dedim. Biz hizmetleri nasıl sığdırdık derken, diğer tarafta da nasıl bir organizasyon? Kötü niyetli bir yapı var.

"DAHA GELMEDEN STAJI BEYLİKDÜZÜ'NDE YAPMIŞLAR"

Daha gelmeden stajı yapmışlar Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü’nde oluşturdukları yapı belediyenin kaynaklarını; varlığı olan bir belediyeyi milyonlarca lira zarara uğratarak zaten bir staj yapmışlar. Büyükşehir Belediyesi’nde daha ileri boyutlara götürmüşler.

"BAŞKA PARTİLERE KAYNAK AKTARMA BOYUTUNDA GİRİŞİMLERİ DUYUYORUZ"