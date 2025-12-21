Abdullah Özdemir: İstanbullunun yılda 138 saati trafikte geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor.

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı rapora göre İstanbul, 138 saat ile trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler listesinde başı çekiyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Megakent'in kanayan yarasına parmak bastı.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE 6'INCI SIRADAYDIK"

İstanbul'un AK Parti döneminde trafikte kaybedilen vakitte dünyada 6'ıncı sıraya kadar gerilediğine dikkat çeken Özdemir, "Kadir Topbaş başkanımızın döneminde İstanbul ana ulaşım planı hazırlandı.

Şehrin tüm altyapısı şekillendirildi" dedi.

"İSTANBUL 2009-2019 ARASINDA ALTIN ÇAĞINI YAŞADI"

Kendileri döneminde yapılan yatırımlara dikkat çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

2004-2009 arası o 5 yıllık döneme önemli bir sürecin başlaması sağlandı. 2009-2019 arasında altın çağ yaşandı.



44 kilometre olan metro uzunluğunu yapımı devam edenlerle birlikte 300 kilometreye çıkarıldı. Biz bunu önemli bir ölçekte ilerlettik.

"METROLAR BAŞLADIĞI GİBİ DURUYOR"

Yeni İBB yeni yönetimin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını söyleyen Özdemir, "Aynı anda 12 metronun yapıldığı bir başarı hikayesi İstanbul'da devam ederken 2019 sonrası 2017 yılında başlatılan Kirazlı-Halkalı metrosu başladığı gibi duruyor.

Şehrin göbeğinde koskoca obruklar var" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U YENİDEN AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

İBB'nin ihaleleri yapılmış ve bütçesi hazırlanmış metrolar konusunda yavaş ilerlediğine dikkat çeken Özdemir, İstanbul'un sorunlarının bu şekilde çözülemeyeceğini söyledi.

Özdemir son olarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi ve teşkilatları olarak sonuna kadar İstanbul'un hakkını hukukunu koruyacak ve Allah'ın izniyle İstanbul'u tekrar AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız" dedi.