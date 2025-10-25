Abdullah Özdemir'den sosyal medya açıklaması: DM’den bana ulaşabilirsiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Burada Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Abdullah Özdemir, açıklamalarında, İstanbul’un trafik sıkışıklığı, metro projelerindeki gecikmeler ve kentsel dönüşüm konularına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir’in açıklamalarından dikkat çeken bir başka konu ise sosyal medya hesaplarıyla ilgili sözleri oldu.

Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının kapısının her zaman açık olduğunu, vatandaşların her zaman kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

"HAFTANIN EN AZ 3-4 GÜNÜNÜ BEN ÇARŞIDA, PAZARDA, İLÇE İLÇE GEZEREK GEÇİRİYORUM"

Özdemir, “Biz her zaman vatandaşlarımızın arasındayız. Haftanın en az 3-4 gününü ben çarşıda, pazarda, ilçe ilçe gezerek geçiriyorum. Her ilçemize en az 3-4 kere gittik.” dedi.

"INSTAGRAM HESABIMIZIN DM DEDİKLERİ YER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Özdemir, İl Başkanlığının iletişim kanallarının da her zaman açık olduğunu vurguladı.

Abdullah Özdemir, son olarak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zaten ulaşılabilir bir yanımız var. İl Başkanlığımızın iletişim kanalları var. Instagram şu anda Türkiye'deki en geniş kitleye hitap eden mecra, 60 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Instagram hesabımızın özel mesaj kutusu, DM dedikleri yer bizim için önemli.

"BÜTÜN MESAJLARI GÖRÜYOR VE İLGİLİSİNE İLETEREK SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

@abdullahozdemirbb diye geçer. Ben de bakıyorum mesajlara, özel bir ekibimiz de var, bütün mesajları görüyor ve ilgilisine ileterek süreci takip ediyoruz. Belediye Başkanı olduğum dönemde de böyleydi.



