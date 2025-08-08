Acil Durum, Ensonhaber YouTube kanalında yayında: Gazze ümmetin turnusol kağıdı oldu!

GAZZE'DE YAŞANAN VAHŞETİN VE YARDIM FAALİYETLERİNİN ANLATILDIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı, yayına başladığı tarihten bugüne milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Birbirinden kıymetli konuklarla yapılan yayınlar beğeni toplarken, yeni bir program yayın hayatına başladı: Acil Durum...

Acil Durum bundan böyle, dünyada ve Türkiye'de yaşanan, gündeme taşınması bakımından aciliyet içeren gelişmeleri konu edinerek izleyicinin karşısına çıkacak.

Programın ilk bölümü yaşanan vahşet bakımından en acil konuların başında gelen Gazze katliamı konusunuyla şimdi yayında.

Deniz Feneri Derneği Kurumsal Bağışçı İlişkileri Müdürü Hayrettin Akbaba'nın konuk olduğu son programda Gazze'de yaşanan vahşet masaya yatırıldı.

"GAZZE'DE HALK İNSANLIK DRAMI YAŞIYOR"

10 farklı bölgede kurduğu aşevleriyle, 250 gönüllü Gazzeli ekibi, her gün 20 bin kişiye sıcak yemek dağıdan derneğin temsilcisi Akbaba, abluka altındaki Gazze halkının insanlık dramı yaşadığını söyledi.

"GAZZE ÜMMETİN TURNUSOL KAĞIDI"

7 Ekim 2023'ten bu yana 61 bin 258 masum sivilin hayatını kaybettiği yaralıların sayısının 152 bin 45'e ulaştığı Gazze'de gıda yardımının yanında, sağlık, hijyen, eğitim ve sosyal hizmetler de verdiklerini belirten Akbaba şunları söyledi:

Gazze’de şu an insanlık dramı yaşanıyor. Gazze şu anda 'teşbihte hata olmasın' ümmetin turnusol kağıdı. Gazze’de insanlık tam anlamıyla ölüyor.



Gazze’de insanlar sadece kurşun ve bombalarla ölmüyor. Son dönemdeki abluka nedeniyle içeride büyük bir sıkıntı var. Bunu sadece açlık olarak düşünmeyin. Bir yanda hijyen, bir yanda su sıkıntısı bir yanda da sağlıkla ilgili sıkıntılar var.

ABLUKA ALTINDA YARDIMLAR NASIL ULAŞIYOR?

Katil İsrail rejiminin Gazze ablukasına değinen Akbaba, yardımların nasıl ulaştırıldığını da anlattı.

Kapılar açıldıkça içeri alınan tırların yanında, yerel kaynaklardan tedarik edilen malzemelerle de sıcak yemek kaynatabildiklerini belirten Akbaba, "Gazze’de sınırlar kapatılınca günlük girmesi gereken yardım tırları giremedi. Ara ara kapılar açılınca atıyorum 800 tır girmesi gerekiyorsa 20 tır girdi.

Böyle olunca kamuoyuna şöyle bir fotoğraf yansıyor: İçeriye yardımlar ulaşmıyor! Ara ara alındığı zaman ise tırlar girdi oluyor… Böyle bir denge var.

"ŞARTA BAĞLI YARDIM YAPILMAZ, GAZZELİLERİN ZAMANI YOK

Biz şartlı bağış yapamayız. Efendim ‘İsrail ablukayı kaldırsın biz yardım gönderelim’ Kapıyı açtı, ertesi gün kapattı, ne yapacağız? Gazzeli kardeşlerimizin böyle biz zamanı yok. Bizim de pazarlık yapmak gibi bir durumumuz yok." dedi.

Akbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze’de abluka arttıkça içerideki malzemeler azalmaya başladı. Dolayısıyla içeriden tedarik sağlıyorsunuz. Deniz Feneri Derneği’nin Gazze’de oluşturmuş olduğu kendi gönüllü ekibi var. Geçtiğimiz Ramazan ayında 12 aşevimiz vardı. İsrail bombaları nedeniyle bu sayı 8’e düştü.

"TÜRKİYE SOFRASI ÜMMETİN SOFRASI OLDU"

Gazze’de bağışçıların katkıları ile faaliyete geçen Türkiye Sofrası kampanyasını hatırlatan Akbaba, "10 aşevimiz var diyoruz ama 10 aşevi 10 nokta değil bazen 12 nokta oluyor. Siz aşevinde yemeği pişirip farklı noktalarda dağıtıyorsunuz.

Biz malzemeleri içeriden tedarik ediyoruz, Arkadaşlarımız oradaki tüccarlardan malzemeleri tedarik ediyor. Ramazan ayında 3 çeşit yemek veriliyordu. Verdiğimiz yemeğin üzerinde löp etler oluyordu. Yemeğin yanında ekmeğini, ayranını veriyorduk. Güneye inince balık veriyorduk. Ama şimdi ne bulursak onu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in dezenformasyonu ve dünyaya "kurgu" propagandası sorusuna da cevap veren Akbaba, tüm bu kara propagandaya rağmen Gazze için nasıl kendileri aracılığıyla yardım yapılabileceğini de anlattı.

GAZZE'YE YARDIM ULAŞMIYOR PROPAGANDASI

Akbaba, "İsrail, Siyonizm boş durmuyor. Gazze’ye yardım ulaşmıyor algısını yaymak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Bunu yaparken de başka bir şey yapıyor. Dünyaya ve iç kamuoyuna diyor ki ‘bakın biz Gazze’de neler yapıyoruz’ Bu iç kamuoyuna yönelik de bir harekettir. İnsanların açlıktan öldüğü fotoğraflarla alay edip ‘siz rahat olun az kaldı Gazze’ti bitireceğiz’ diyor. Dünyaya da diyor ki ‘bunların hepsi fotomontaj..’ Nasıl çelişki değil mi?

1 KİŞİNİN YEMEK BAĞIŞI: 100 TL

Bir bağışçı 1 kişinin yemeğini vereceğim dese bu 100 TL. Bizim kurumsal bir SMS hattımız var. Oraya mesaj attığınızda 50 TL bağış yapmış oluyorsunuz. Deniz Feneri’nin web sitesine girildiğinde ister kredi kartı ister başka bankacılık yollarıyla istediği kadar bağış yapabilir. Oraya Gazze Türkiye Sofrası yazsın ve bağışını göndersin." dedi.