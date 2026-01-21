Dünya, Türkiye'nin küresel aktör olmasını konuşuyor: Mazlumların gür sesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya'nın dört bir yanı ateş çemberine döndü...

Sadece Orta Doğu değil Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'nın bir çok bölgesinde savaşlar ve siyasi krizler yıllardır sürüyor.

Siyasi liderler yataklarından alınırken, kavimler göçü büyüklüğünde insanlar evlerinden ve yurtlarından ediliyor.

TÜRKİYE OYUN KURUCU POZİSYONDA

Bu süreçte ise Türkiye, bölgenin ve küresel sistemin oyun kurucusu pozisyonunda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde askeri ve istihbarat birimlerimizi dünyanın dört bir yanında destan yazıyor.

DÜNYA BU LİDERLİĞİ KONUŞUYOR

Çok uzağa gitmeden Gazze'de mazlumların hakkını, Suriye'de devrimi, Afrika'da istikrarın oluşmasında, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin barış girişimleri tüm dünya tarafından takdirle karşılanmakta.

SURİYE'DEN TERÖR İZİ TEMİZLENDİ

Son olarak Türkiye, Suriye'de YPG/SDG'nin tarihe karışmasında öncü pozisyonda yer aldı.

Yıllarca dış aktörlerin büyüttüğü ve resmen bölgede dokunulmaz konumda yer alan terör yapısı saatler içerisinde büyük bir hezimet yaşadı.

KAMIŞLI'YA KADAR SÜRÜLDÜLER

Türkiye'nin istihbari ve diplomasi girişimleriyle petrol yatakları dahil olmak üzere bölge temizlenirken, tüm terör unsunları Fırat'ın doğusundaki Kamışlı'ya kadar sürüldü.

Bölgede bir kez daha terör devletinin kurulamacağı gözler önüne serilirken, YPG/SDG yakın zamanda tarihin tozlu sayfalarına kardırılacak gibi görülüyor.

2023 SEÇİMLERİ BİR KEZ DAHA AKILLARA GELDİ

Bu süreçte ise akıllara 2023 yılında yapılan seçimler geldi.

O dönemde muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarını devirmek için birleşirken, makam ve mevki konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü liderliğiyle öne çıkarken, muhalefet cephesi uzun kavgalar ve tartışmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde karar kılmıştı.

SİYASİ KRİZİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Seçim sürecinde yüzdelik partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar teklif eden Kılıçdaroğlu tam 9 yardımcıyla birlikte Türkiye'yi idare etme vaadinde bulunuyordu.

Ancak büyük bir rüzgarla seçimlere giren muhalefet cephesi bir kez daha vatandaşın aklıselim tavrıyla karşılaşmış ve Türkiye olası büyük bir siyasi krizden son anda kurtulmuştu.

ADIM ADIM BÜYÜK TÜRKİYE

O süreçten sonra görüldü ki Türkiye oyun kurucu olduğu küresel sistemde tarih yazmakta ve geleceğin Türkiye'sini adım adım oluşturmakta.

Yaşananların ardından siyasi hafızamız bir kez daha bize şu detayı gösterdi:

"Krizlerin ortasında çözüm üreten, mazlumların sesi olan, Türkiye’yi bölgesinde söz sahibi, dünyada saygın bir konuma taşıyan iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır."