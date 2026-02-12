Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK'da ilk toplantısını yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Meclis'te yemin etti ve görevine resmen başladı.

Bakan Gürlek bugün sabah saatlerinde de, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK Üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

"23 YILDA YARGI TEŞKİLATINDA ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi.

Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı.

Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır” dedi.

"YARGI SÜREÇLERİNİN DAHA KISA SÜREDE SONUÇLANMASI İÇİN KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

HSK'nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, konuşmasında şunları kaydetti:

"Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz.

Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum.

Burada da Hakimler Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız."

"BU ÖNEMLİ GÖREVİ, YARGI TEŞKİLATIMIZIN SORUMLULUĞUNU VE MİLLETİMİZİN ADALET BEKLENTİSİNİ GÖZETEREK YÜRÜTECEĞİZ"

HSK Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda da bulunan Gürlek, "Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk HSK toplantımıza başkanlık ettik. Bu önemli görevi, yargı teşkilatımızın sorumluluğunu ve milletimizin adalet beklentisini gözeterek yürüteceğiz.

Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargı teşkilatımızın en önemli kurumlarından biri olan Kurulumuzun çalışmalarına katkı sunacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İlk toplantımızın yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.