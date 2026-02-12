Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor: Baki Nugay savunma yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aziz İhsan Aktaş davasında sanıklar, savunma yapmaya devam ediyor.

Belediye Başkanlarına rüşvet vermek ve ihale süreçlerini yönetmek suçundan yargılanan ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede tutuksuz sanık Baki Nugay savunma gerçekleştirdi.

BİRÇOK BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

12 Şubat'ta görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilmişti.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

İddianamede ismi suç örgütü yöneticisi olarak geçen ve belediyelerde araç kiralama ihalesi yaptığı aktarılan ve 12 Ağustos 2025 yılında tahliye edilen tutuksuz sanık Baki Nugay savunma yaptı.

''ZEYDAN BANA DÜZENLİ ÖDEME ALABİLMEM İÇİN KENDİLERİNE BELİRLİ MİKTAR ÖDEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ''

Nugay savunmasında, "Biz suç kastıyla değil, kamu güçlerini elinde bulunduranların meşru hak edişlerimizi adeta bir rehin gibi tutması karşısında, şirketin uğrayacağı telafisi imkansız zararları önlemek adına atılmış, mecburiyeten atılan adımlardır.

Söz konusu ödemeler yeni bir ihale alma veya gayrimeşru bir menfaat temin etmek amacıyla değil, fiilen gerçekleştirilmiş hizmetlerin bedeli olan meşru hakedişlerimizi alabilmek için yapılmıştır.

Şayet bu ödemeler iddia edildiği gibi yeni ihale kazanma amacı taşıyor olsaydı, aynı idari yapının sonrasında yönetiminde bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de ihaleler alınmış olması gerekirdi.

Oysa tek bir ihale dahi alınmamış olması, Seyhan'daki sürecin bir ihale bağlama operasyonu değil, hak edişlerin ödenmemesi tehdidiyle yürütülen bir irtikap süreci olduğunu ve benim bu durumda fail değil, mağdur konumunda bulunduğumu kanıtlamaktadır.

Zeydan Karalar bana, düzenli ödeme alabilmem için belirli bir miktarın kendilerine ödemem gerektiğini, sürecin Özcan Zenger ile yürütülmesini söyledi.

Bu talebin reddi halinde, şirketimizin finansal olarak bunu telafi edemeyeceğini söyledi. Bu dayatmayı kabul etmek zorunda kaldım.

''ESENYURT VE BEŞİKTAŞ BELEDİYELERİNİN İHALELERİNE BAKILMASINI İSTİYORUM''

Bu beyanlarım sadece birer iddiadan ibaret değildir. Avukatım tarafından hazırlatılan ve mahkemenize sunulan bilirkişi raporu, HTS ve baz kayıtları üzerinden bu süreci bilimsel olarak ispatlamaktadır. Özcan Zenger, Zeydan Kararlar'ı aradı, 113 saniye görüştüler" ifadelerini kullandı.

Savunmasına devam eden sanık Baki Nugay, şu ifadeleri kullandı.

"Özcan Zenger'e fiziki olarak hakediş ödemesi yaptık. Bu HTS ve baz kayıtlarında mevcuttur. Bizim yaşadığımız süreç, bir rüşvet alma, verme durumu değil, hakkediş ödemesi alma mücadelesidir.

İddianamede yer alan makinelerin satışını engelleyerek, maddi menfaat sağladığım iddiası, işimin pozisyonundan dolayı imkansızdır.

İddianamede, ihale süreçlerini organize ettiğim ve 15 şirketi yönettiğim öne sürülüyor. Gizli tanık bunları söylüyor. Ancak alınan bilirkişi raporlarında böyle bir durumun olmadığı kanıtlanmıştır.

İddianamedeki hususlara göre ben hayalet bir yöneticiyim çünkü iddiaların hiçbiri kanıtlanmamıştır. Özcan Zenger'e biz fiziki olarak hakediş ödemesi yaptık. Bu durum, HTS ve baz kayıtları ile geçerlidir.

''ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ SUÇLAMLARINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM''

Bizim yaşadığımız süreç bir rüşvet alma verme durumu değil, hakediş ödemelerimizi alma mücadelemizdir. İddianamede yer alan makinelerin satışını engelleyerek, maddi menfaat sağladığım iddiası, işimin pozisyonundan dolayı imkansızdır.

Örgüt yöneticiliği suçlamalarını kesinlikle kabul etmiyorum. İddianamede, bir gizli tanık, ihale süreçlerini organize ettiğimi ve 15 şirketi yönettiğimi öne sürüyor. Ancak bilirkişi raporlarında böyle bir durumun olmadığı kanıtlanmıştır.

İddianamede ki hususlara göre ben hayalet bir yöneticiyim çünkü iddiaların hiçbiri kanıtlanmamıştır. Esenyurt ve Beşiktaş Belediyelerinin bizim firmamızdan önce aldığı ihalelerine bakılmasını mahkemeden talep ediyorum, asıl ihaleye fesat karıştırma o kısımda. Bu işlerin içerisinde çok suçlu kişiler var, bunlar yapanın yanına kar mı kalacak?"

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN KARDEŞİ SAVUNMA YAPACAK

Duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi.

Aranın ardından, örgüt lideri iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşi tutuksuz sanık Doğan Aktaş'ın savunması ile yargılama devam edecek.