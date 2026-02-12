Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

"BUGÜN SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor.



AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor.



Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin.



Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik.

"AK PARTİ OLARAK KUTLU BİR MÜCADELENİN NEFERLERİYİZ"

Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz.



Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz.

"SİYASET GELENEĞİMİZDE HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTAMAZ"

Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir.



Mesele milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir.



Mesele tevazuyu elden bırakmadan niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir.



Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

"RAMAZAN İÇİN OLDUKÇA KAPSAMLI BİR PLAN HAZIRLADIK"

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum.



Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık.



İftira 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız.

