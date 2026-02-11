Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir: Ayrıntılı biyografi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in biyografisiyle ilgili internet platformlarında birçok içerik mevcut, bu içeriklerin birçoğu yapay zeka tarafından hazırlanmış tekdüze metinlerden oluşuyor.

EnSonHaber olarak, kelimelerin robotlaştırılmadığı bir dille yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e dair bilgiler bir araya getirdik.

Akın Gürlek, devlete hizmet eden pekçok vatan evladını yetiştirmiş olan Anadolu'nun peribacalarıyla ünlü kenti Nevşehir'de 1982 yılında dünyaya geldi.

Aslen Nevşehir'in kaplıcalarıyla bilinen Kozaklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Gürlek çocukluk ve gençlik yıllarını Nevşehir'de geçirerek, ilkokul ve lise eğitimini burada tamamladı.

MEZUNİYETİNDEN 21 SENE SONRA BAKANLIK KOLTUĞUNDA

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ihtisasını 2005 yılında tamamlayan Gürlek, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde hakimlik görevini ifa etti.

Takvimler 2021 yılının Nisan ayını gösterdiğinde birinci sınıf hakimliğe terfi eden Akın Gürlek, Danıştay üyeliğine geçen Uğurhan Kuş'un boşalttığı Adalet Bakan Yardımcılığı koltuğuna da Haziran 2022 tarihinde atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararıyla Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, 11 Şubat 2026 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanı olarak görevlendirildi.

Gürlek, kendisi gibi hukukçu olan Elif Gülşah Gürlek ile evli ve bu evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.

BİRÇOK SORUŞTURMADA ROL OYNADI

Gürlek'in ismi bugüne kadar kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmada duyuldu.

Gürlek, Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararından önce, “örgüt propagandası” suçlamasıyla verilen hapis cezasına imza atarak Demirtaş’ın tahliyesini engelleyen karara imza atan isim.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası kararını açıklayan mahkemenin başkanı.

Enis Berberoğlu dosyasında ise Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği “hak ihlali” kararını uygulamayan ve yerel mahkeme direncini sürdüren hakim.

Hrant Dink cinayeti davasında, cinayetin “FETÖ’nün hedefleri doğrultusunda işlendiği” yönündeki hükmü açıklayan mahkeme heyetinin başında yine Akın Gürlek vardı.

MİT TIR’ları davası sonrası yurt dışına çıkan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında “kaçak” kararı verilmesine ve gayrimenkullerine el konulmasına hükmeden isim de Akın Gürlek oldu.

Günümüzde hala sıcaklığını koruyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen hukuki süreçlerin başında da Akın Gürlek vardı.

Son dönemde birçok ünlü ismin de adının karıştığı uyuşturucu operasyonları ve yasa dışı bahis operasyonları da Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde gerçekleşti.

Gürlek, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel tarafından defaatle hedef alınan bir isim, Özel bir miting esnasında Akın Gürlek'e yönelik olarak “Akın, sert kayaya çarptın. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Gelirim, darmadağın ederim; aklını başına topla.” ifadelerinde bulundu.