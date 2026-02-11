Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan atamalara dair açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Atamaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CEVDET YILMAZ'DAN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi’yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek’i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum.



Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç’a hizmetleri için teşekkür ediyorum."

ÖMER ÇELİK: HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

BURHANETTİN DURAN: HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun."



