Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Seccadeye ayak basmak saygısızlık Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayak basarak fotoğraf vermesinin ardından yapılan tartışmalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından sosyal medyadan aldığı ağır tepki gördü.

Siyasi isimler de tepkilerini dile getiren açıklamalar yaptı.

Fotoğraf karesi çok tepki aldı

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar programına katılmış, Kılıçdaroğlu burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. O fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccadeye bastığı görüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayak basarak fotoğraf vermesinin ardından yapılan tartışmalarla ilgili olarak, bulunan yerin temiz olması gerektiğini hatırlatarak, "Seccadeye ayak basmak saygısızlıktır." yorumunda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır"

Namaz müminin miracıdır. Namazın kılındığı seccadenin üzerine ayakkabı ile basmak dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır. Kemal Bey'in bu yaptığı da bizi şaşırtmadı. Daha önce de başörtüsü ile ilgili 3 metrelik kumaş demişti. Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bu zihniyette helalleşme diye bir dönem açılmıştı ama değişen bir durum yok. Seccadeye ayakkabı bile basan bir mücahide şahit olduk. Bu tür eleştirileri yaptığımızda da siyasi istismar yapılıyor diyor. Burada istismarı yapan oruç tutmadığı halde iftara giden, Cuma vakti namaz kılmadığı halde cami cami gezenlerdir.

"Akşener özür dilemeli"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'dan yaptığı açıklamada ayrıca İyi Parti binasına yapılan saldırı olarak lanse edilen olayla ilgili de delil yokken açıklama yapıldığını belirterek "Akşener özür dilemeli" açıklamasında bulunarak şöyle konuştu:

İyi Parti'nin binasına yapılan saldırı dün kınadık. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetlerimiz şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın sıcağı sıcağına Sayın Akşener ve liderler olayı biliyorlarmış gibi açıklamalar yaptı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Bunlar kabul edilebilir değil. Zanna göre hareket etmek siyasi parti başkanlarına yakışmaz. Sayın Akşener ve liderler ortaya çıkan hakikat karşısında utanmışlardır. Akşener'i ben Sayın Cumhurbaşkanımız'dan özür dilemeye çağırıyorum.