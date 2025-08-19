Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınan İnfaz Koruma Memurluğu (İKM) başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde İKM olarak hizmet vermek için başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Peki, Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları açıklandı mı? İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İKM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili olarak resmi bir duyuru henüz yayımlanmamıştır. Genellikle başvuru bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Sonuçların 25 Ağustos itibariyle açıklanması bekleniyor.