Kabine'de yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak atandı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Görevini devreden Tunç, açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin emaneti olan bu makamların hakkını vermek için çalıştık" diyen Tunç, şunları kaydetti:

"GÖREVİMİ AKIN GÜRLEK'E DEVRETMENİN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM"

Değerli vatandaşlarımız, değerli sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri ve değerli misafirler; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle üstlendiğim Adalet Bakanlığı görevini, bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek’e devretmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun yıllara dayanan bir siyaset yolculuğumuz oldu. Genç yaşlarda başladığım bu yolculukta; ilçe başkanlığından meclis üyeliğine, 16 yıl boyunca 5 dönem milletvekilliğine kadar pek çok görev üstlendim. Araştırma komisyonları üyelikleri, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Grup Başkanvekilliği gibi önemli sorumluluklar tarafıma tevdi edildi. Nihayetinde 4 Haziran 2023’te, bir hukukçu için son derece kıymetli olan Adalet Bakanlığı görevini üstlendim.

"VESAYETÇİ ANLAYIŞI TARİHE GÖMMEYİ BAŞARDIK"

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi. Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık. Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik.



Görev süremiz boyunca yargı teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmek, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşlarımızın adalete olan güvenini yükseltmek için yoğun bir gayret gösterdik. Türkiye, son 23 yılda fiziki kalkınmanın yanı sıra demokratikleşme ve hukuk devleti ilkesi açısından da önemli mesafeler kat etti. Yargı reformu strateji belgeleri doğrultusunda mevzuat yenileme çalışmalarını sürdürdük, dijitalleşme hamleleriyle ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik adımlar attık.

"BİZLERE GÜVENEN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen 264 hedeften önemli bir kısmını hayata geçirdik. Adliye binalarından teknolojik altyapıya kadar pek çok alanda kapasite artışı sağladık. 81 ilin büyük bölümünü ziyaret ederek hâkimlerimiz, savcılarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik; görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirdik.



Yargı teşkilatımız bugün 26 bin hâkim ve savcı kapasitesine ulaşmış, genç ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Avukatlarımız ve barolarımızla güçlü bir diyalog zemini oluşturduk; çalışma şartlarının iyileştirilmesi için adımlar attık. Bu görev bir nöbet değişimidir. İnanıyorum ki Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı’ndaki çalışmaları daha da ileriye taşıyacaktır.



Bizler de her zaman milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.Bu vesileyle, bizlere güvenen ve her kademede görev tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor; görev sürem boyunca destek veren milletvekillerimize, yargı mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

YENİ BAKAN AKIN GÜRLEK KONUŞTU

Tunç, konuşmasının ardından sözü yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bıraktı.

Bayrak teslimi vurgusu yapan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ADALET SİSTEMİ 85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN ORTAK EMANETİDİR"

Değerli basın mensupları, Bugün Adalet Bakanlığı görevini devralmanın onurunu yaşıyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son yıllarda hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, İnsan Hakları Eylem Planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmeler, adalet sistemimizin etkinliğine ciddi katkılar sağlamıştır. Adalet sistemi, 85 milyon vatandaşımızın ortak emanetidir.

"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışıyla reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettirecek; yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı daha da güçlendirmeye ve hukuki güvenliği tahkim etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Bugün bir bayrak değişimidir. Bu emaneti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yargı mensuplarımız, akademi dünyası, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve milletimizle istişare içinde, daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz.

"HEPİNİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM"