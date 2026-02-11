Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan süreçte önemli adımlar atılıyor.

Sürecin ana aktörleri arasında yakın temaslar devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etti.

Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Görüşmede İmralı heyetinden DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yer alırken MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da toplantıda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dahil 5 kişinin yer aldığı görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı bir açıklamanın yapılması bekleniyor.