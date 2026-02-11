Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul etti.
- Görüşmeye Pervin Buldan, İbrahim Kalın ve Efkan Ala da katıldı.
- Toplantının ardından DEM Parti'nin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan süreçte önemli adımlar atılıyor.
Sürecin ana aktörleri arasında yakın temaslar devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
DEM Parti'nin İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etti.
Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI
Görüşmede İmralı heyetinden DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yer alırken MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da toplantıda hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dahil 5 kişinin yer aldığı görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Öte yandan görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı bir açıklamanın yapılması bekleniyor.